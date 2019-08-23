Посвященная 75-летию образования Псковской области выставка открылась в Пскове

11:57, 23 августа 2019, ПАИ

Выставка, посвященная 75-летию образования Псковской области, открылась на набережной реки Псковы в Финском парке в региональной столице 23 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам губернатора региона Михаила Ведерникова, опыт в организации подобных выставок переняли из Москвы и Калининграда. Предполагается, что экспозиция будет меняться. Конструкции для организации выставочного пространства изготовили на великолукских предприятиях.

Сейчас можно увидеть такие достопримечательности и объекты Псковской области как Великолукскую крепость, Полистовский заповедник, усадьбу «Ореховно», церковь Богоявления с Запсковья, часовню святой равноапостольной княгини Ольги, Крыпецкий монастырь, Никандрову пустынь, Псковский академический драмтеатр имени А. С. Пушкина, памятник «Поэт и крестьянка», Словенские ключи в Изборске, Порховскую крепость, Талабские острова и другие.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова





























Кроме этого, на выставке отмечены культурно-массовые и религиозные мероприятия: музыкальный фестиваль «Сrescendo», Международный этнокультурный фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи», фестиваль исторической реконструкции «Хельга», праздник Успения Богородицы в Псково-печерском монастыре и другие.

Подобные выставки откроются на «Золотой набережной» Пскова и на Пушкинской улице.