Гастроэнтеролог рассказал, кому мятный чай может навредить

22:04, 07 ноября 2026, ПАИ

Мятный чай помогает снять спазмы и вздутие, так как мята расслабляет мышцы ЖКТ. Однако этот же механизм может навредить людям с определёнными заболеваниями. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог Шота Каландия, пишет «Газета.Ru».

По словам специалиста, мята снимает спазмы, расслабляя гладкую мускулатуру, но заодно снижает тонус клапана между пищеводом и желудком. Из-за этого содержимое желудка легче поднимается вверх, и после чашки чая могут появиться изжога, отрыжка, жжение за грудиной. При гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и грыже пищеводного отверстия диафрагмы мята способна не облегчить, а усилить симптомы.

Кроме того, мята влияет на отток желчи. При камнях в желчном пузыре стоит обсудить с врачом, можно ли пить крепкий чай, и не пытаться «разогнать желчь» самостоятельно, особенно если после еды болит правое подреберье, появляются тошнота или горечь во рту, отметил Шота Каландия.

Отказаться от напитка стоит и при аллергии на мяту: её признаки включают зуд во рту, сыпь, отёк губ или языка, затруднение дыхания.