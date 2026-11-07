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Общество

Врач Умнов рассказал, для кого наркоз особенно опасен

Абсолютных противопоказаний к анестезии практически нет, но для некоторых пациентов риск значительно выше. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов, пишет «Газета.Ru».

Фото: ПАИ. Изображение носит иллюстративный характер

По словам специалиста, при спасении жизни наркоз показан даже тяжелобольным, но это не значит, что он безопасен для всех. В группу риска входят люди с аллергией на анестетики и те, у кого в семье были случаи злокачественной гипертермии – редкого генетического состояния с резким повышением температуры и распадом мышечной ткани. Осторожность нужна и при декомпенсированных хронических заболеваниях: диабете, сердечной недостаточности, тяжёлых аритмиях, анемии. Плановые операции для таких пациентов откладывают до стабилизации.

Риск выше также при ожирении третьей степени, апноэ сна и психических заболеваниях. Для детей до года, беременных и пожилых дозы и препараты подбирают индивидуально, поэтому анестезиолог обязательно осматривает пациента и собирает анамнез.

Перед операцией важно рассказать обо всём, что принимаете, чем болели и как переносили анестезию раньше, включая тошноту, долгий выход из наркоза, аллергии и осложнения у родственников, заключил Александр Умнов.

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