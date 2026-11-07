Врач Умнов рассказал, для кого наркоз особенно опасен

22:14, 07 ноября 2026, ПАИ

Абсолютных противопоказаний к анестезии практически нет, но для некоторых пациентов риск значительно выше. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов, пишет «Газета.Ru».

По словам специалиста, при спасении жизни наркоз показан даже тяжелобольным, но это не значит, что он безопасен для всех. В группу риска входят люди с аллергией на анестетики и те, у кого в семье были случаи злокачественной гипертермии – редкого генетического состояния с резким повышением температуры и распадом мышечной ткани. Осторожность нужна и при декомпенсированных хронических заболеваниях: диабете, сердечной недостаточности, тяжёлых аритмиях, анемии. Плановые операции для таких пациентов откладывают до стабилизации.

Риск выше также при ожирении третьей степени, апноэ сна и психических заболеваниях. Для детей до года, беременных и пожилых дозы и препараты подбирают индивидуально, поэтому анестезиолог обязательно осматривает пациента и собирает анамнез.

Перед операцией важно рассказать обо всём, что принимаете, чем болели и как переносили анестезию раньше, включая тошноту, долгий выход из наркоза, аллергии и осложнения у родственников, заключил Александр Умнов.