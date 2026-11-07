Ремонт территории возле дома № 19 на улице Дружбы начали в Великих Луках

22:19, 07 ноября 2026, ПАИ

Ремонт локальной территории возле дома № 19 на улице Дружбы начался в Великих Луках. Об этом сообщила депутат Законодательного Собрания Псковской области Юлия Ярышкина на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Работы проводятся по многочисленным обращениям местных жителей. Главная цель ремонта – повышение комфорта и безопасности жителей.

Депутат попросила горожан соблюдать осторожность на территории проведения работ и учитывать временные ограничения, а также поблагодарила жителей за активную гражданскую позицию: именно обращения граждан помогают своевременно выявлять проблемы и направлять ресурсы для их решения.