Ремонт территории возле дома № 19 на улице Дружбы начали в Великих Луках
Ремонт локальной территории возле дома № 19 на улице Дружбы начался в Великих Луках. Об этом сообщила депутат Законодательного Собрания Псковской области Юлия Ярышкина на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Работы проводятся по многочисленным обращениям местных жителей. Главная цель ремонта – повышение комфорта и безопасности жителей.
Депутат попросила горожан соблюдать осторожность на территории проведения работ и учитывать временные ограничения, а также поблагодарила жителей за активную гражданскую позицию: именно обращения граждан помогают своевременно выявлять проблемы и направлять ресурсы для их решения.
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