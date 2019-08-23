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Пенсионеру в Великих Луках вернут мотоцикл

Транспортного средства лишился житель Великих Лук. 70-летний мужчина оставил мотоцикл «Ява-350» у входа в торговый центр на улице Вокзальной. А когда вернулся, транспорта уже не было, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону.

С заявлением мужчина пришел в полицию и попросил помочь отыскать красный мотоцикл. Сотрудникам уголового розыска удалось установить причастного к исчезновению транспортного средства. Это местный житель. Ему 49 лет, не работает, судим не был, сейчас не имеет постоянного места жительства.

Мужчина во всем сознался.

Возбуждено уголовное дело по статье 166 ч.1 (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения) УК РФ.

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