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Пожилая великолучанка ответит за вынесенный из магазина планшет мерчендайзера

В Великих Луках проводится проверка и решается вопрос о наказании женщины, которую подозревают в краже. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону, все произошло в магазине на Октябрьском проспекте.

Мужчина, работающий мерчендайзером, в торговой точке выставлял товары своей компании. На какое-то время без внимания он оставил планшет, используемый им в работе. Этим и воспользовалась покупательница. Она забрала чужой гаджет и ушла.

Сотрудникам полиции удалось установить причастного к краже. Женщине 53 года, она проживает в Невеле. Сейчас нигде не работает. Планшет изъят.

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