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Происшествия

Женщина погибла, трое госпитализированы в результате ДТП в Псковском районе

При столкновении автомобиля Lada Granta с фонарным столбом в деревне Фомкино Псковского района погибла женщина, сообщает канал «Псковская сводка ПАИ» в MAX.

  • Женщина погибла, трое госпитализированы в ДТП в Псковском районе
    Фото: канал «Псковская сводка ПАИ» в MAX
  • Женщина погибла, трое госпитализированы в ДТП в Псковском районе
    Фото: канал «Псковская сводка ПАИ» в MAX
  • Женщина погибла, трое госпитализированы в ДТП в Псковском районе
    Фото: канал «Псковская сводка ПАИ» в MAX
  • Женщина погибла, трое госпитализированы в ДТП в Псковском районе
    Фото: канал «Псковская сводка ПАИ» в MAX
  • Женщина погибла, трое госпитализированы в ДТП в Псковском районе
    Фото: канал «Псковская сводка ПАИ» в MAX
  • Женщина погибла, трое госпитализированы в ДТП в Псковском районе
    Фото: канал «Псковская сводка ПАИ» в MAX
  • Женщина погибла, трое госпитализированы в ДТП в Псковском районе
    Фото: канал «Псковская сводка ПАИ» в MAX
  • Женщина погибла, трое госпитализированы в ДТП в Псковском районе
    Фото: канал «Псковская сводка ПАИ» в MAX
  • Женщина погибла, трое госпитализированы в ДТП в Псковском районе
    Фото: канал «Псковская сводка ПАИ» в MAX
  • Женщина погибла, трое госпитализированы в ДТП в Псковском районе
    Фото: канал «Псковская сводка ПАИ» в MAX

Пассажирка на переднем сиденье легковушки скончалась на месте происшествия. Спасатели с помощью гидравлического инструмента извлекли тело погибшей из деформированного автомобиля и передали следственно-оперативной группе.

Трое пострадавших, включая водителя, с травмами различной степени тяжести госпитализированы бригадами скорой помощи и медицины катастроф в медицинские учреждения.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, спасатели и следователи по расследованию ДТП. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Ведётся проверка.

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