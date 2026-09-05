Женщина погибла, трое госпитализированы в результате ДТП в Псковском районе

20:01, 05 сентября 2026, ПАИ

При столкновении автомобиля Lada Granta с фонарным столбом в деревне Фомкино Псковского района погибла женщина, сообщает канал «Псковская сводка ПАИ» в MAX.



Фото: канал «Псковская сводка ПАИ» в MAX



Фото: канал «Псковская сводка ПАИ» в MAX



Фото: канал «Псковская сводка ПАИ» в MAX



Фото: канал «Псковская сводка ПАИ» в MAX



Фото: канал «Псковская сводка ПАИ» в MAX



Фото: канал «Псковская сводка ПАИ» в MAX



Фото: канал «Псковская сводка ПАИ» в MAX



Фото: канал «Псковская сводка ПАИ» в MAX



Фото: канал «Псковская сводка ПАИ» в MAX



Фото: канал «Псковская сводка ПАИ» в MAX



















Пассажирка на переднем сиденье легковушки скончалась на месте происшествия. Спасатели с помощью гидравлического инструмента извлекли тело погибшей из деформированного автомобиля и передали следственно-оперативной группе.

Трое пострадавших, включая водителя, с травмами различной степени тяжести госпитализированы бригадами скорой помощи и медицины катастроф в медицинские учреждения.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, спасатели и следователи по расследованию ДТП. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Ведётся проверка.