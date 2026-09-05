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Происшествия

В ДТП под Великими Луками пострадала 14-летняя пассажирка

Автомобили Lada 2110 и Lada 2107 столкнулись в деревне Суханово Великолукского района. В результате ДТП пострадала пассажир 2012 года рождения, сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере МАХ.

Фото здесь и далее из канала «Псковская сводка» в МАХ

Пострадавшую госпитализировали. На месте работают спасатели, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что грузовой автомобиль Renault столкнулся с легковой машиной Renault Kangoo перед железнодорожным переездом на Киевской трассе в Острове. Пострадали два человека.

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