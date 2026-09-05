Требуется помощь: поиски 48-летнего мужчины идут в Пыталово

16:08, 05 сентября 2026, ПАИ

48-летнего Алексея Ларионова разыскивают в Пыталово. Об этом пишет газета «Наша жизнь».

4 сентября он ушёл из дома и не вернулся. Мужчина – инвалид первой группы, был одет в голубой свитер, тёмные спортивки и тёмные сапоги.

Тех, кто обладает какой-либо информацией, просят обращаться по телефону 8-911-368-47-96.

Ранее сообщалось, что в Пскове разыскивают 47-летнего Андрея Соловьёва, местонахождение которого неизвестно с 19 июля.