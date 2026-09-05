Лжесотрудники банка выманили у псковичей более 4 млн рублей

11:43, 05 сентября 2026, ПАИ

Более четырёх миллионов рублей выманили телефонные мошенники у нескольких жителей Пскова и Великих Лук. Злоумышленники представлялись сотрудниками банковских организаций, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, аферисты настоятельно рекомендовали потерпевшим перевести сбережения на «безопасные счета», а также осуществить декларирование и проверку подлинности средств. Жители региона обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, выясняются все обстоятельства произошедшего.

В связи с этим в полиции напомнили, что безопасных счетов и проверки подлинности денежных купюр по телефону не существует. Это просто распространённая уловка махинаторов и способ выманить у доверчивых людей деньги.

Ранее сообщалось, что в Острове вдова участника СВО отдала мошенникам почти 3 млн рублей.