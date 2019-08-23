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Общество

Следователи ищут очевидцев и записи с видеорегистраторов резонансного ДТП в Пскове

Следователи первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета по Псковской области устанавливают обстоятельства наезда на пешехода у здания телецентра в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что следователям необходимы показания лиц, располагающих информацией об обстоятельствах ДТП, и записи с видеорегистраторов. Все это даст необходимую дополнительную информацию о происшествии.

Наезда на пешехода произошел 22 августа около 19:00 напротив дома № 71 на Рижском проспекте. За рулем автомобиля находился 28-летний сотрудник силового ведомства. Как сообщили представители СУ СК России по региону, мужчина в этот момент был в состоянии алкогольного опьянения.

Пешеход получил серьезные травмы. 

Расследование дела под личный контроль взял руководитель СУ СК России по региону Петр Крупеня. 

Телефон для связи в Пскове: (8112) 29-06-13.

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