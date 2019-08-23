Пенсионерку изнасиловали в Бежаницах

15:08, 23 августа 2019, ПАИ

Бежаницкий межрайонный следственный отдел следственного управления следственного комитета России по Псковской области возбудил в отношении 30-летнего местного жителя уголовное дело по факту изнасилования пенсионерки (часть 1 статьи 131 УК РФ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Бежаницкого района.

Установлено, что 3 августа 2019 года с 2:15 до 2:58 мужчина в состоянии алкогольного опьянения проник в комнату жилого дома в Бежаницах, чтобы изнасиловать пенсионерку. Обвиняемый напал на лежащую в кровати 77-летнюю женщину, применил в отношении нее физическое насилие, после чего изнасиловал ее.

В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция части 1 статьи 131 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.