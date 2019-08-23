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Общество

Новые ясли принимают детей Пскова и Псковского района на улице Пражской

В Пскове открылись и принимают первых воспитанников ясли для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, разместилось новое дошкольное образовательное учреждение на первом этаже многоквартирного дома по улице Пражской (д. Борисовичи, Псковский район). Ясли стали филиалом Родинской средней общеобразовательной школы.

Строительство здания велось в 2018 году. С июня 2019 года здесь принимают малышей.

  • Новый ясни открылись в Пскове на ул. Пражской
    Фото: Дарья Хваткова
  • Новый ясни открылись в Пскове на ул. Пражской
    Фото: Дарья Хваткова
  • Новый ясни открылись в Пскове на ул. Пражской
    Фото: Дарья Хваткова
  • Новый ясни открылись в Пскове на ул. Пражской
    Фото: Дарья Хваткова
  • Новый ясни открылись в Пскове на ул. Пражской
    Фото: Дарья Хваткова
  • Новый ясни открылись в Пскове на ул. Пражской
    Фото: Дарья Хваткова
  • Новый ясни открылись в Пскове на ул. Пражской
    Фото: Дарья Хваткова
  • Новый ясни открылись в Пскове на ул. Пражской
    Фото: Дарья Хваткова
  • Новый ясни открылись в Пскове на ул. Пражской
    Фото: Дарья Хваткова
  • Новый ясни открылись в Пскове на ул. Пражской
    Фото: Дарья Хваткова
  • Новый ясни открылись в Пскове на ул. Пражской
    Фото: Дарья Хваткова
  • Новый ясни открылись в Пскове на ул. Пражской
    Фото: Дарья Хваткова
  • Новый ясни открылись в Пскове на ул. Пражской
    Фото: Дарья Хваткова
  • Новый ясни открылись в Пскове на ул. Пражской
    Фото: Дарья Хваткова

23 августа в яслях побывал в рамках рабочего визита глава региона Михаил Ведерников. Он осмотрел помещения, прилегающую игровую площадку, пообщался с сотрудниками.

Ясли рассчитаны на 60 детей. Сейчас их посещают 44 ребенка. Как заверили представители администрации сада, очереди из желающих попасть в это учреждение, нет.

Общая площадь помещений — 603 квадратных метра, действуют 4 детские игровые площадки. Работают в яслях 8 педагогов. Есть и обслуживающий персонал. В здании 4 группы со своими игровыми и спальными комнатами, свой кухонный блок и медкабинет.

Садик был построен в в рамках реализации национального проекта «Демография».

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