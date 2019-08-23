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450 кустов конопли выращивали два брата в Бежаницком районе

В Бежаницком районе возбудили уголовное дело по факту незаконного культивирования растений, содержащих наркотические средства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре района.

Установлено, что двое братьев с весны по 3 августа 2019 года совместно выращивали 450 кустов конопли. Мужчины занимались прополкой, рыхлением, поливом почвы с целью доведения растений конопли до стадии созревания.

Следственный отдел МО МВД России «Бежаницкий» возбудил в отношении мужчин уголовное дело по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 231 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. В настоящее время обвиняемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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