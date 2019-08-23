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12 лошадей задрал медведь в Тверской области

В Тверской области медведь проник на конеферму, которая принадлежит депутату Госдумы России Сергею Веремеенко. Результатом визита дикого зверя стала гибель 12 лошадей. Об этом парламентарий сообщил на своей странице в Instagram.

Депутат Госдумы опубликовал видео, на котором запечатлены мёртвые животные. По его словам, в лесах Тверской области стало очень много медведей. «Этот медведь появился рядом с конефермой. Будьте осторожны!» - предупредил парламентарий.

Кроме того, Сергей Веремеенко заявил, что медведи перестали бояться людей и стали чаще нападать на домашних животных. Он связывает это с запуском в заповеднике «Чистый лес» специальной программы по социализации маленьких медведей.

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