Привиться от гриппа смогут псковичи у гипермаркета «Империал»

14:44, 23 августа 2019, ПАИ

С 26 по 30 августа и со 2 по 6 сентября Псковская городская поликлиника проводит выездную вакцинацию против гриппа. Как сообщили Псковскому агентству информации в поликлинике, привиться можно будет на парковке гипермаркета «Империал» (улица Коммунальная, 41) с 10:00 до 17:00.

На стоянке будет дежурить мобильный ФАП - автобус с госномером В 862 КР 60. Прививки проводятся бесплатно. Вакцинация обеспечивает надежную защиту от вирусов гриппа, снижает заболеваемость ОРВИ, отмечают специалисты.

При себе необходимо иметь паспорт. Возможна организация прививок по месту работы. Телефон приемной главного врача (8112) 53-49-42. Телефон отделения профилактики (8112) 53-62-14.