70 тысяч рублей долгов по алиментам оплатил житель Острова для выезда за границу

14:57, 23 августа 2019, ПАИ

Житель Острова оплатил долг по алиментам в размере 70 тысяч рублей, чтобы выехать за границу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В соответствии с решением суда мужчина обязан был ежемесячно выплачивать алиментные платежи в пользу своего несовершеннолетнего ребёнка в размере четверти от всех видов своего заработка. Однако мужчина выполнял свои обязательства не в полной мере – оплаты задолженности совершались не ежемесячно.

Судебным приставам было сложно найти самого должника. Выяснилось, что по месту регистрации данный гражданин не проживает более пяти лет. В связи с этим, судебный пристав-исполнитель вынес ряд ограничительных мер в отношении мужчины. В частности, ему ограничили выезд из страны и обратили взыскание на его деньги, находящиеся в кредитных учреждениях.

После этого отец-должник сам пришёл в отдел судебных приставов и предоставил квитанцию о погашении задолженности в 70 тысяч рублей. Кроме того, должник написал заявление о передаче исполнительного производства по месту его нынешнего проживания в Санкт-Петербург.