В Псковской области восстанавливают электроснабжение после непогоды

13:28, 02 сентября 2026, ПАИ

Работы по восстановлению электроснабжения ведутся в Псковской области после непогоды, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«В связи с прохождением неблагоприятного природного явления на территории Псковской области произошли отключения электроснабжения в ряде муниципальных образований области, ведутся аварийно-восстановительные работы», – отметили в ведомстве.

Обстановка находится на контроле регионального ГУ МЧС России.

Ремонтно-восстановительные работы проводят аварийно-восстановительные бригады компании «Россети Северо-Запад».

Сообщить об отключении электроснабжения можно по телефону горячей линии компании «Россети Северо-Запад» 8-800-220-02-20 или по бесплатному телефону 122.