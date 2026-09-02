В Псковской области восстанавливают электроснабжение после непогоды
Работы по восстановлению электроснабжения ведутся в Псковской области после непогоды, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
«В связи с прохождением неблагоприятного природного явления на территории Псковской области произошли отключения электроснабжения в ряде муниципальных образований области, ведутся аварийно-восстановительные работы», – отметили в ведомстве.
Обстановка находится на контроле регионального ГУ МЧС России.
Ремонтно-восстановительные работы проводят аварийно-восстановительные бригады компании «Россети Северо-Запад».
Сообщить об отключении электроснабжения можно по телефону горячей линии компании «Россети Северо-Запад» 8-800-220-02-20 или по бесплатному телефону 122.
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