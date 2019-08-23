День открытых дверей прошёл на Псковской ГРЭС

15:17, 23 августа 2019, ПАИ

23 августа на Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» состоялся День открытых дверей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Дни открытых дверей на предприятиях топливно-энергетического комплекса #ВместеЯрче».

Жители поселка Дедовичи познакомились с оборудованием электростанции, узнали как появляются электроэнергия и тепло, смогли задать интересующие вопросы руководству и специалистам компании. На встрече также было уделено внимание вопросам энергосбережения и теплоснабжения поселка.

Акция направлена на популяризацию топливно-энергетического комплекса и повышение престижа инженерных профессий. Кроме того, мероприятие призвано разъяснить основы тарифообразования и наладить конструктивные связи с потребителями тепловой энергии.

«Для нашей компании День открытых дверей – возможность рассказать жителям поселка об основных производственных процессах электростанции, осветить вопросы тарифообразования и энергосбережения, – отметил директор Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» Евгений Голубев. – Кроме того, это мероприятие позволяет посетить закрытый режимный объект, на который сложно попасть в обычное время».