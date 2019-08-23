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В сентябре начнется регулярный вывоз мусора с псковского острова Колпина
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Общество

В сентябре начнется регулярный вывоз мусора с псковского острова Колпина

Фото: Михаил Глущенко

С середины сентября 2019 года начнется регулярный вывоз бытовых отходов с крупнейшего острова в акватории Псковского озера — острова Колпина. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе ООО «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО, глава компании Сергей Пайст и депутат Псковского областного Собрания Виктор Остренко побывали на территории будущего обслуживания. С ними площадку осматривала глава Круппской волости Печорского района Светлана Жирнова.

В центре внимания были причалы, куда пристают катера. Около недели назад прошла встреча с представителями администрации Печорского района по вопросам вывоза отходов с острова. Теперь участники поездки смогли ан месте оценить масштабы и проекты орнаментации будущей работы.

«Пришли к выводу, что есть два варианта решения проблемы. Первый - сделать на острове несколько павильонов для накопления мусора, аналогичные тому, что есть на Залите. Второй вариант, и сейчас мы даже больше склоняемся к нему, - организовать мешковый сбор мусора, когда местные жители смогут приносить мешки прямо к причалу в день, когда будет организован вывоз», - заявил Сергей Пайст.

В ближайшее время, чтобы не затягивать с решением вопроса о вывозе отходов с острова, будет организована работы по второму варианту. Это позволит первый вывоз осуществить уже в середине сентября.

«Если все получится, как нам это видится сейчас, и не возникнет дополнительных проблем, на этой схеме пока и остановимся. Если же нет, вернемся к первому варианту», - добавил руководитель компании «Экопром».

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