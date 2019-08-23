Информирование о проводимых строительных аукционах усилят в Псковской области

16:31, 23 августа 2019, ПАИ

В Псковской области планируют усилить информирование о проводимых строительных аукционах и конкурсных процедурах, наладив информационное взаимодействие с Ленинградской областью и Санкт-Петербургом. С таким предложением выступил заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов на совещание по вопросам капитального ремонта многоквартирного жилья. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Об итогах работы регионального оператора по капитальному ремонту за семь месяцев этого года доложил и. о. генерального директора фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области Виктор Иващенко. Он отметил, что за семь месяцев были проведены 113 аукционов по капитальному ремонту, строительному контролю, разработке проектно-сметной документации в 330 многоквартирных домах.

В то же время Виктор Иващенко добавил, что есть и проблемные вопросы. В частности, с населения идёт низкая собираемость взносов, а на строительном рынке Пскова не хватает подрядных организаций.

По итогам совещания вице-губернатор принял решение еженедельно проводить рабочие встречи с представителями регионального фонда капремонта. На них специалисты Фонда будут оперативно предоставлять информацию о проделанной работе и данные по собираемости взносов с населения. «Также прошу к каждому совещанию готовить мне справку по процентной готовности каждого объекта в Псковской области, на котором выполняются работы по капитальному ремонту. Это необходимо для повышения контроля и отслеживания динамики выполнения работ», - сказал Василий Осипов.