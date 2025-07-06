Сергей Миронов предложил списывать ипотеку семьям при рождении третьего ребёнка

10:12, 06 июля 2025, ПАИ

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой полного списания ипотеки семьям после рождения третьего ребёнка, сообщает ТАСС.

По его словам, поэтапное списание жилищного кредита – 25 % при рождении первого ребёнка, 50 % при рождении второго и полное списание при рождении третьего – может стать эффективной мерой для повышения рождаемости. Миронов отметил, что отсутствие жилья остаётся ключевым препятствием для многих семей, несмотря на льготные ипотечные программы.

Ранее политик предлагал открывать счёт с бюджетным взносом для каждого новорождённого ребёнка. Также депутаты фракции «Справедливая Россия – За правду» планируют внести в Госдуму законопроект об увеличении налогового вычета для родителей и усыновителей.