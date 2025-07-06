Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Сергей Миронов предложил списывать ипотеку семьям при рождении третьего ребёнка

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой полного списания ипотеки семьям после рождения третьего ребёнка, сообщает ТАСС.

Фото: ПАИ

По его словам, поэтапное списание жилищного кредита – 25 % при рождении первого ребёнка, 50 % при рождении второго и полное списание при рождении третьего – может стать эффективной мерой для повышения рождаемости. Миронов отметил, что отсутствие жилья остаётся ключевым препятствием для многих семей, несмотря на льготные ипотечные программы.

Ранее политик предлагал открывать счёт с бюджетным взносом для каждого новорождённого ребёнка. Также депутаты фракции «Справедливая Россия – За правду» планируют внести в Госдуму законопроект об увеличении налогового вычета для родителей и усыновителей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












06 июля 2025

Дмитрий Демидов подчеркнул значение Кургана Дружбы для отношений молодёжи России и Белоруссии
06 июля 2025

Александр Котов рассказал, как улучшить встречи на Кургане Дружбы
06 июля 2025

Российские учёные разработали систему классификации постковидного синдрома
06 июля 2025

Сергей Миронов предложил списывать ипотеку семьям при рождении третьего ребёнка
06 июля 2025

Псковский губернатор с гостями кинофестиваля «Западные ворота» посетил ярмарку «Виноград»
06 июля 2025

Михаил Ведерников: Обновленный Курган Дружбы – место встречи и совместной работы молодёжи России и Белоруссии
05 июля 2025

В Печорах разработали концепцию литературного клуба для запуска в Севастополе
05 июля 2025

Стефан, Аглая и Эльмирия: какие имена дают псковичи своим детям

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...