Определен перевозчик по муниципальному маршруту «Псков — Невель»
Комитет по транспорту Псковской области определил перевозчика по муниципальному маршруту №506 «Псков — Невель». Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете, им стал индивидуальный предприниматель Андрей Анисимов.
Такое решение было принято по итогам рассмотрения заявлений перевозчиков о выдаче свидетельства об осуществлении перевозок по указанному направлению.
Индивидуальному предпринимателю необходимо в течение 3 рабочих дней обратиться в комитет для получения соответствующего свидетельства и карты межмуниципального маршрута, добавили в ведомстве.