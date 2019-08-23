Определен перевозчик по муниципальному маршруту «Псков — Невель»

16:52, 23 августа 2019, ПАИ

Комитет по транспорту Псковской области определил перевозчика по муниципальному маршруту №506 «Псков — Невель». Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете, им стал индивидуальный предприниматель Андрей Анисимов.

Такое решение было принято по итогам рассмотрения заявлений перевозчиков о выдаче свидетельства об осуществлении перевозок по указанному направлению.

Индивидуальному предпринимателю необходимо в течение 3 рабочих дней обратиться в комитет для получения соответствующего свидетельства и карты межмуниципального маршрута, добавили в ведомстве.