Митрополит Тихон: Именно из Псковской области началось региональное управление в России

16:49, 23 августа 2019, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Тихон поздравил жителей Псковской области с 75-летием образования региона. Он стал почетным гостем торжественных мероприятий, проводимых 23 августа в областной столице. Со сцены большого концертного зала областно филармонии владыка поприветствовал собравшихся, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«75 лет назад совершилось событие, ознаменовавшее акт исторической справедливости, - древняя псковская земля стала самостоятельным регионом внутри Советского Союза. Это тем более важно потому, что именно отсюда началось региональное управление. Именно наша святая княгиня Ольга положила историческое начало разделению Руси на регионы, для того, чтобы управление было более мудрым, правильным», - сказал митрополит Тихон.

Он подчеркнул, что жители области сегодня ответственны за сохранение истории своей земли, за передачу потомкам огромного культурного и исторического наследия. «Те традиции, которые были заложены здесь, на псковской земле, должны продолжаться», - сказал митрополит и добавил, что дела эти «должны быть не делами давно минувших дней, а делами настоящими».

Глава Псковской митрополии пожелал гостям «всесильной помощи божией, радости, счастья и успешных трудов на благо России и нашего края».

Он анонсировал концертную программу этого вечера — выступление сводного хора Псковской области. Владка уточнил, что в состав этого коллектива входит порядка 600 человек, и он получил высокую оценку в рамках прошедших в Псковской области фестивалей и выступлений. «Концерт является продолжением старинных традиций. В 1911 году именно в Пскове было положено начало песенным праздникам России. Позднее, потому в связи с революционными событиями, этот праздник был перенесен в Печоры, потом в Эстонию. Но в этом году мы вместе с губернатором приняли решение о возобновлении этих дней», - сказал он и выразил надежду, что праздник будет ежегодно проводиться в Псковском кремле.