Что посмотреть в ТРК «Акваполис»: Программа мероприятий на предстоящие выходные
Торгово-развлекательный комплекс «Акваполис» в Пскове анонсировал мероприятия на предстоящие выходные дни 24 и 25 августа. Как сообщили Псковскому агентству информации в ТРК, отдых начнется с вечера пятницы — 23 августа.
23 августа (пятница)
Ресторан «Инжир» - выступление певицы Елизаветы Ковтун. Начало в 21.00. Вход свободный. Резервирование столиков по телефону: (8112) 20-19-00.
24 августа (суббота)
Центральный атриум ТРК — тематическое мероприятие с участием артистов шоу-балета, вокалистов «До свидания лето, до свидания». Начало в 14.00. Вход свободный.
24 августа (суббота)
Ресторан «Инжир» - выступление Джэхана. Начало в 21.00. Вход свободный. Резерв мест по телефону: (8112) 20-19-00.
25 августа (воскресенье)
Центральный атриум ТРК — тематическое мероприятие «День Халвы». В празднике принимают участие модели проекта NW TOP MODEL. Начало в 15.00. Вход свободный.
Новинки кино здесь >>>.
Отдых для детей в аквапарке здесь >>>.