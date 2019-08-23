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Общество

Что посмотреть в ТРК «Акваполис»: Программа мероприятий на предстоящие выходные

Торгово-развлекательный комплекс «Акваполис» в Пскове анонсировал мероприятия на предстоящие выходные дни 24 и 25 августа. Как сообщили Псковскому агентству информации в ТРК, отдых начнется с вечера пятницы — 23 августа.

23 августа (пятница)

Ресторан «Инжир» - выступление певицы Елизаветы Ковтун. Начало в 21.00. Вход свободный. Резервирование столиков по телефону: (8112) 20-19-00.

24 августа (суббота)

Центральный атриум ТРК — тематическое мероприятие с участием артистов шоу-балета, вокалистов «До свидания лето, до свидания». Начало в 14.00. Вход свободный.



24 августа (суббота)

Ресторан «Инжир» - выступление Джэхана. Начало в 21.00. Вход свободный. Резерв мест по телефону: (8112) 20-19-00.

25 августа (воскресенье)

Центральный атриум ТРК — тематическое мероприятие «День Халвы». В празднике принимают участие модели проекта NW TOP MODEL. Начало в 15.00. Вход свободный.

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