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Общество

76-летие Курской битвы отметили в Пскове

23 августа в День воинской славы России в Пскове у могилы Неизвестного солдата состоялся торжественный митинг, посвященный Дню разгрома советскими воинами немецко-фашистских войск в Курской битве в 1943 году.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в митинге приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие 76-й десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии, участники военно-патриотического движения «Юнармия».

Депутат Псковской городской Думы Валерий Тюменцев от имени коллег, администрации города и себя лично поздравил участников мероприятия с Днем воинской славы России - Днем победы в Курской битве. «Сражение на Курской дуге, которое продолжалось 49 дней, не имеет аналогов. Битву не зря называют огненной - потери с обеих сторон исчислялись сотнями тысяч. Наши воины отдали жизни в этой кровопролитной битве ради победы, отстаивая каждую высоту, каждую пядь земли, ради нас с вами, будущих поколений. Вечная им память. В этот день мы, потомки дедов и отцов, выражаем особую благодарность ветеранам Курской битвы и склоняем головы перед великим подвигом наших земляков. Мы гордимся ими», - подчеркнул он.

После этого псковичи почтили память погибших минутой молчания, возложили гирлянды славы и цветы, а военнослужащие Псковского гарнизона прошли торжественным маршем.

Курская битва - оборонительная (с 5 по 23 июля 1943 года) и наступательная (с 12 июля по 23 августа 1943 года) операции, проведенные Красной Армией в районе Курского выступа по срыву наступления и разгрому стратегической группировки немецких войск.

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