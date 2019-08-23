Сыгравший в «Тайнах следствия» актёр везет в Псков выставку

18:00, 23 августа 2019, ПАИ

5 сентября в 18:30 в Псковской художественной галерее «Дар» состоится открытие персональной выставки живописи российского актёра театра и кино, телеведущего, драматурга, режиссёра и художника Игоря Григорьева «Философия пейзажа».

Как сообщили Псковскому агентству информации в художественной галерее, выставка Игоря Григорьева в Пскове выставляется впервые. На ней будут представлены более ста работ маслом.

Игорь Григорьев - участник многочисленных выставок, в том числе и персональных. Его работы находятся в частных коллекциях как в России, так и за рубежом. Он родился в Восточной Сибири в 1962 году, с детства увлекался рисованием и театром. Известен как актёр по таким сериалам как «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Морские дьяволы», «Бандитский Петербург» и другие.