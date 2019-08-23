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Общество

Регионы проработают вопрос обязательного применения стандарта застройки с 2020 года

Вице-премьер Виталий Мутко призвал региональные власти проработать возможность обязательного применения стандарта комплексного развития территорий при строительстве жилья с господдержкой инфраструктуры, начиная с 2020 года, пишет ТАСС.

Он сообщил, что стандарт комплексного развития территорий пока не является обязательным. «Но я прошу со следующего года при подписании соглашений, передаче денег по программе «Стимул» ставить пункт, что новые микрорайоны должны строиться с использованием стандарта комплексного развития территорий», - сказал Виталий Мутко.

Отмечается, что стандарт комплексного развития территорий - стратегический документ, задача которого заключается в формировании комплексного подхода к развитию комфортной городской среды. Свод правил направлен на эффективное использование земельных ресурсов внутри городов, он призван стать методическим руководством при разработке и реализации механизмов жилищного строительства. 

Финансирование мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в регионах входит в федеральный проект «Жилье» (часть нацпроекта «Жилье и городская среда»), на эту задачу запланировано 183,7 млрд рублей на 5 лет. До появления нацпроекта на федеральном уровне существовала подпрограмма «Стимул», которая входила в федеральную целевую программу «Жилище».

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