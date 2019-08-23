Ученые: Владельцы собак реже страдают избыточной массой тела

18:22, 23 августа 2019, ПАИ

Владельцы собак имеют более низкое кровяное давление и реже страдают от избыточного веса, чем люди, у которых нет четвероногих друзей. Как пишет ТАСС со ссылкой на газету The Daily Telegraph, к такому выводу пришла международная группа ученых после проведенного ими исследования.

В эксперименте приняли участие более 1,7 тыс. человек, 42% из которых имели домашних питомцев. При этом никто из добровольцев не испытывал каких-либо нарушений работы сердечно-сосудистой системы. Специалисты из клиники Мэйо (США) в сотрудничестве с коллегами из Катанийского университета (Италия) измерили значения индекса массы тела (ИМТ) пациентов, уровень их физической активности, показатели кровяного давления и количество глюкозы в крови.

Исследование показало, что владельцы собак обладали более крепким здоровьем, чем те, у кого не было четвероногих друзей. Так, лишь 29% любителей домашних животных страдали ожирением по сравнению с 37% тех, у кого не было собак. Кроме этого, ученые выяснили, что владельцы этих преданных питомцев в среднем весили 75,5 кг, в то время как люди, избегающие общества собак, 76,8 кг. Состояние здоровья сердечно-сосудистой системы у них также было лучше.

«В целом, люди, которые проживали вместе с любыми домашними животными, были более физически активными и правильно питались. Показатели уровня сахара в крови у них находились практически на идеальном уровне», - отметил профессор Андреа Мауджери из Катанийского университета.