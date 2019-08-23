Памятник берестяной грамоте открыли в Новгороде

19:50, 23 августа 2019, ПАИ

Памятник берестяной грамоте открыли в Великом Новгороде 23 августа, сообщили Псковскому агентству информации в Археологическом центре Псковской области.

В торжественной церемонии открытия приняли участие псковские археологи. Первая берестяная грамота была найдена в Новгороде 26 июля 1951 года.

Берестяные грамоты были обнаружены и в Пскове в ходе археологических исследований. Первая такая находка состоялась 26 сентября 1958 года в раскопе вблизи церкви Михаила и Гавриила Архангелов под руководством начальника Псковской археологической экспедиции Государственного Эрмитажа Григория Гроздилова.

Раскоп, где была сделана находка 1180-1200 годов, находился на месте, где сейчас расположен жилой дом с адресом: улица Советская, 5. Грамоту нашла 16-летняя ученица вечерней средней школы № 1 Валентина Сергеева.