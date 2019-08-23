Новый прожиточный минимум установили в России

20:21, 23 августа 2019, ПАИ

Министерство труда и социальной защиты России установило прожиточный минимум по стране во II квартале 2019 года в размере 11 тысяч 185 рублей. Приказ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

«Установить по согласованию с Министерством экономического развития РФ и Министерством финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по РФ за II квартал 2019 года на душу населения 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, для пенсионеров — 9236 рублей, для детей — 11 004 рубля», — говорится в документе.

Прожиточный минимум на душу населения и для детей в сравнении с прошлым кварталом возрастет на 4%, для трудоспособного населения — на 4,1%, для пенсионеров — на 3,8%.