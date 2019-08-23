0
21:14
Псковпассажиравтотранс: Продажа проездных для граждан задерживается по техническим причинам
19:50
Памятник берестяной грамоте открыли в Новгороде
18:20
Концерт в честь 75-летия образования Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17:30
Что посмотреть в ТРК «Акваполис»: Программа мероприятий на предстоящие выходные
17:25
«Семь раз отмерь» - 23 августа (ЗВУК)
16:49
Митрополит Тихон: Именно из Псковской области началось региональное управление в России
16:18
Александр Котов: Каждый из нас своим трудом определяет будущее Псковской области
Еще новости
Общество

Александр Дрозденко поздравил жителей Псковской области с 75-летием региона

Александр Дрозденко. Фото пресс-службы правительства Ленинградской области

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил жителей региона и губернатора Михаила Ведерникова с 75-летием Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Александр Дрозденко подчеркнул, что Ленинградскую и Псковскую области связывают прочные экономические и культурные связи. «Самое главное, нас сближают многие тысячи человеческих — семейных, родственных и товарищеских связей. У огромного числа жителей Ленинградской области на Псковской земле есть родные, близкие и старые добрые друзья. Безусловно, это делает взаимоотношения между двумя нашими регионами по-особенному сердечными», – отметил он.

«Мы внимательно следим за успехами наших ближайших соседей и от души радуемся тем значительным переменам, которые происходят в Псковской области, – сказал Александр Дрозденко. –  Ваш регион по праву может гордиться своими достижениями в развитии экономики и социальной сферы. Они свидетельствуют об эффективном управлении, слаженной работе органов власти, общественности, предприятий и организаций».

От лица ленинградцев Александр Дрозденко пожелал всем жителям Псковской области крепкого здоровья, мира, новых свершений и дальнейшего процветания. «Уважаемый Михаил Юрьевич, желаю успехов в вашей ответственной работе на благо Псковской земли. Выражаю надежду, что позитивное сотрудничество двух наших регионов будет в дальнейшем только развиваться, а дружба — крепнуть», – добавил губернатор Ленинградской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковпассажиравтотранс: Продажа проездных для граждан задерживается по техническим причинам
23 августа 2019
Псковпассажиравтотранс: Продажа проездных для граждан задерживается по техническим причинам
Памятник берестяной грамоте открыли в Новгороде
23 августа 2019
Памятник берестяной грамоте открыли в Новгороде
Концерт в честь 75-летия образования Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
23 августа 2019
Концерт в честь 75-летия образования Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Что посмотреть в ТРК «Акваполис»: Программа мероприятий на предстоящие выходные
23 августа 2019
Что посмотреть в ТРК «Акваполис»: Программа мероприятий на предстоящие выходные
«Семь раз отмерь» - 23 августа (ЗВУК)
23 августа 2019
«Семь раз отмерь» - 23 августа (ЗВУК)
Митрополит Тихон: Именно из Псковской области началось региональное управление в России
23 августа 2019
Митрополит Тихон: Именно из Псковской области началось региональное управление в России
Александр Котов: Каждый из нас своим трудом определяет будущее Псковской области
23 августа 2019
Александр Котов: Каждый из нас своим трудом определяет будущее Псковской области
Ночную «Ласточку» планируют пустить по маршруту «Санкт-Петербург – Псков – Печоры»
23 августа 2019
Ночную «Ласточку» планируют пустить по маршруту «Санкт-Петербург – Псков – Печоры»

Идет загрузка...