Александр Дрозденко поздравил жителей Псковской области с 75-летием региона

20:38, 23 августа 2019, ПАИ

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил жителей региона и губернатора Михаила Ведерникова с 75-летием Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Александр Дрозденко подчеркнул, что Ленинградскую и Псковскую области связывают прочные экономические и культурные связи. «Самое главное, нас сближают многие тысячи человеческих — семейных, родственных и товарищеских связей. У огромного числа жителей Ленинградской области на Псковской земле есть родные, близкие и старые добрые друзья. Безусловно, это делает взаимоотношения между двумя нашими регионами по-особенному сердечными», – отметил он.

«Мы внимательно следим за успехами наших ближайших соседей и от души радуемся тем значительным переменам, которые происходят в Псковской области, – сказал Александр Дрозденко. – Ваш регион по праву может гордиться своими достижениями в развитии экономики и социальной сферы. Они свидетельствуют об эффективном управлении, слаженной работе органов власти, общественности, предприятий и организаций».

От лица ленинградцев Александр Дрозденко пожелал всем жителям Псковской области крепкого здоровья, мира, новых свершений и дальнейшего процветания. «Уважаемый Михаил Юрьевич, желаю успехов в вашей ответственной работе на благо Псковской земли. Выражаю надежду, что позитивное сотрудничество двух наших регионов будет в дальнейшем только развиваться, а дружба — крепнуть», – добавил губернатор Ленинградской области.