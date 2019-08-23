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Общество

Посвященный семье Николая II спектакль состоится в Пскове 26 августа

Литературно-музыкальная постановка «Идеал любви, семьи и верности», посвященная подвигу семьи императора Николая II, состоится в Пскове 26 августа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.

Автор и сценарист спектакля – актриса Рижского русского театра имени Михаила Чехова Галина Баженова. В постановке задействованы литературный кружок и вокальный ансамбль «Горлица» воскресной школы «Ковчег» при храме Всех Святых города Риги (Латвия).

В сценарии использованы документы, письма и воспоминания современников царской семьи. Прозвучат отрывки из произведений русских классиков.

Спектакль состоится в 19.00. Вход свободный (Троицкий собор города Пскова, Дом причта, 2-й этаж).

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