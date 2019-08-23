Новый кинофестиваль пройдет в Эстонии в ноябре

22:10, 23 августа 2019, ПАИ

Новый фестиваль KinoFF пройдет в Нарве и Кохтла-Ярве (Эстония), на котором особое внимание уделят особое внимание российскому кинематографу, пишет DELFI Эстония.

На фестивале покажут около 20 фильмов с 15 по 24 ноября. Его посетят российские деятели кино, которые представят свои фильмы лично. Программу фестиваля оргкомитет определит в ближайшее время.

«Ида-Вирумаа и в будущем будет одним из самых привлекательных мест для киносъёмок в Эстонии. При поддержке нарвского бизнес-инкубатора ”OBJEKT” этот регион мог бы стать идеальным местом для совместных проектов с участием Европы и России», — отметила член оргкомитета «Нарва — 2024» Яна Павленкова

KinoFF организован Таллиннским кинофестивалем PÖFF и русскоязычной редакцией новостного портала Delfi. Нарва участвует в конкурсе на звание культурной столицы Европейского Союза в 2024 году, и KinoFF является частью заявки крупнейшего города Ида-Вирумаа.