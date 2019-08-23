93-летний великолучанин погиб при падении с высоты

22:31, 23 августа 2019, ПАИ

93-летний житель Великих Лук выпал из окна квартиры на пятом этаже. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области, от полученных травм пожилой человек скончался на месте происшествия.

Трагедия произошла 23 августа вечером. Дедушка находился под присмотром родственников, был ограничен в свободном перемещении в связи с возрастными изменениями в поведении. Отмечается, что он не мог выйти через дверь из квартиры и сделал это через оконный проем.

Расследованием происшествия занимается следственный отдел по городу Великие Луки СУ СК РФ по Псковской области, добавили в ведомстве.