План интеграции с Россией представит правительство президенту Белоруссии

22:48, 23 августа 2019, ПАИ

Правительство Белоруссии планирует 27 августа внести на рассмотрение президента страны Александра Лукашенко проект программы интеграции с Россией. Как пишет ТАСС, об этом заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас в интервью телеканалу «Беларусь-1» 23 августа.

«Мы во вторник уже внесем главе государства проект этой программы для его одобрения для того, чтобы уже в начале сентября премьер-министры [Белоруссии и РФ] парафировали эту программу действий», - отметил Сергей Румас.

Москва и Минск договорились разработать 28 «дорожных карт» по интеграции. В программе документа будет заложен принцип «две страны — один рынок».