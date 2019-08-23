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Общество

Минтруд рассчитывает перевыполнить план по обучению предпенсионеров

Министерство труда и социальной защиты России рассчитывает, что план по профессиональной переподготовке граждан предпенсионного возраста будет перевыполнен в 2019 году. Как пишет ТАСС, об этом сообщил глава министерства Максим Топилин.

«Мы должны были переобучить 75 тысяч предпенсионеров. По нашим оценкам, скорее всего, количество будет больше, чем 75 тысяч, а по некоторым регионам оно даже кратно будет превышать показатель», - отметил он.

В настоящее время 44 тысячи граждан заключили договоры на переобучение, из них 31 тысяча уже приступили к переобучению. По словам министра, предпенсионеров, которые будут переобучаться, в последующем будет все больше. Максим Топилин добавил, что «безработица среди предпенсионеров не будет расти».

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