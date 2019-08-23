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Общество

Двух пешеходов сбил автомобиль возле кафе «Березка» в Пскове

Фото Николая Казанцева в группе "Жесть по-псковски" в соцсети "ВКонтакте"

Двух пешеходов сбил легковой автомобиль возле кафе «Березка» в Пскове вечером 23 августа, сообщают очевидцы в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Кафе расположено по адресу: Рижский проспект, 92. На месте дорожно-транспортного происшествия работает следственно-оперативная группа, в составе которой сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Скорая медицинская помощь увезла пострадавших в больницу. Находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения, устанавливает Госавтоинспекция.

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