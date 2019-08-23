Двух пешеходов сбил автомобиль возле кафе «Березка» в Пскове
Двух пешеходов сбил легковой автомобиль возле кафе «Березка» в Пскове вечером 23 августа, сообщают очевидцы в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».
Кафе расположено по адресу: Рижский проспект, 92. На месте дорожно-транспортного происшествия работает следственно-оперативная группа, в составе которой сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Скорая медицинская помощь увезла пострадавших в больницу. Находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения, устанавливает Госавтоинспекция.