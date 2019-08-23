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Общество

Праздник в Финском парке Пскова пройдёт 1 сентября

1 сентября с 11:00 до 18:00 в Финском парке у Троицкого моста состоится праздник для студентов, жителей и гостей города. Проведёт его Псковский государственный университет, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

На мероприятии будут творческая, историческая, спортивная, развлекательная интерактивные площадки для молодежи, взрослых и детей, фотозона, ди-джей. Также здесь будет работать фуд-корт.

На главной сцене праздника выступят творческие коллективы выпускников университета, состоится розыгрыш призов. На закрытии праздника выступит псковский Cover band «Образцовый квартал». Мероприятие завершится вечеринкой «Краски Холи».

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