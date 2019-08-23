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Общество

Правила передвижения на электроскутерах и сегвеях хотят пересмотреть в России

В России планируют пересмотреть правила передвижения на электроскутерах и сегвеях. Соответствующий проект постановления подготовило министерство спорта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу заместителя руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослава Нилова.

Ярослав Нилов предложил главе ГИБДД России Михаилу Черникову обновить правила дорожного движения с учетом использования электроскутеров и сегвеев. В ответном письме главы ГИБДД отмечается, что Минтранс подготовил проект постановления, направленный, в том числе, на регулирование дорожного движения лиц, использующих электромеханические транспортные средства.

В нем также сказано, что МВД планирует до конца года завершить исследование об определении административно-правового статуса участников дорожного движения на подобных транспортных средствах.

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