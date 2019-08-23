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Общество

Эксперты ПсковГУ проводят мастер-классы на форуме «За ЗОЖ» в Пскове

С 23 по 25 августа в Пскове в рамках всероссийского открытого общественно-профессионального форума «За ЗОЖ» проходит всероссийская практическая конференция «Современные подходы, технологии, модели и практики по формированию у детей и обучающейся молодежи устойчивых навыков и компетенций здорового образа жизни». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского государственного университета, опорный вуз региона выступает партнёром этой конференции.

На площадке «Простории» состоится пленарное заседание и секции конференции, выставки, а также лекции и мастер-классы от экспертов из Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Саратова, Белгорода, Ростова-на-Дону, Владикавказа и Ханты-Мансийского автономного округа.

24 августа заведующая кафедрой клинической медицины ПсковГУ, профессор Наталья Иванова проведёт мастер-класс по административному управлению «Модификация традиционных программ здоровья в системе ОМС. Опыт ПсковГУ». А уже вчера проректор по работе с молодёжью ПсковГУ, генеральный директор частного образовательного центра «Интенсив» Александр Захаров провел деловую игру «Технологии игромоделирования. Создаем вместе деловую игру на тему ЗОЖ».

На всероссийский открытый профессионально-общественный форум «За ЗОЖ» приехали свыше 500 человек более чем из 60 регионов страны. Мероприятие проводится по инициативе митрополита Псковского и Порховского Тихона при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и министерства просвещения России.

С полной программой форума можно ознакомиться здесь>>>

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