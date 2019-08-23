Беговой фестиваль «Гвардейская битва» пройдёт в Псковской области

11:47, 24 августа 2019, ПАИ

24 августа в 12:00 на полигоне 76-й десантно-штурмовой дивизии в Псковском районе состоится беговой фестиваль «Гвардейская битва на кубок губернатора — 2019». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия, в настоящее время завершилась выдача стартовых номеров участников фестиваля.

Гонка с препятствиями будет проходить на пяти дистанциях: 1, 2, 3, 5 и 10 километров. В соревнованиях примут участие любители бега 2012 года рождения и старше.

На дистанции 1 километр будут соревноваться мальчики и девочки от 7 до 10 лет, на дистанции 2 километра — мальчики и девочки от 11 до 13 лет, на дистанции 3 километра — мальчики и девочки от 14 до 15 лет, на дистанции 5 километров — мужчины и женщины от 16 лет и старше, на дистанции 10 километров — мужчины и женщины от 18 лет и старше.

Соревнования проводятся с целью пропаганды физической культуры и спорта среди населения Псковской области, привлечения жителей региона к активному занятию спортом и оздоровительному отдыху, развитию и повышению уровня спортивного мастерства среди любителей бега России.

Фоторепортаж с соревнований прошлого года смотрите здесь>>>