Спортклуб единоборств «Кодокан» откроется в Пскове 31 августа

11:27, 24 августа 2019, ПАИ

31 августа в 13:00 в Пскове на улице Инженерной, 76 откроется новый специализированный спортивный клуб единоборств «Кодокан». Как сообщили Псковскому агентству информации в спортклубе, на торжественном открытие псковичей ждет встреча с мастерами спорта по дзюдо и самбо, а также сюрпризы и подарки от друзей клуба.

В спортклубе единоборств «Кодокан» детей будут обучать дзюдо и самбо. Занятия будут проходить под руководством известного квалифицированного тренера по спортивным единоборствам с большим педагогическим стажем, дипломированного специалиста, мастера спорта по вольной борьбе и самбо Вячеслава Елькина.

В спортклубе будут реализовываться современные перспективные методы тренировок. Помимо основных тренировок, раз в месяц по субботам будут проходить открытые тренировки, которые будут проводить воспитанники Вячеслава Елькина: мастера спорта, неоднократные победители мировых и российских соревнований Вероника Иванова, Александра Хомын и Павел Новиков.