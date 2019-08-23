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Спорт

Спортклуб единоборств «Кодокан» откроется в Пскове 31 августа

31 августа в 13:00 в Пскове на улице Инженерной, 76 откроется новый специализированный спортивный клуб единоборств «Кодокан». Как сообщили Псковскому агентству информации в спортклубе, на торжественном открытие псковичей ждет встреча с мастерами спорта по дзюдо и самбо, а также сюрпризы и подарки от друзей клуба.

В спортклубе единоборств «Кодокан» детей будут обучать дзюдо и самбо. Занятия будут проходить под руководством известного квалифицированного тренера по спортивным единоборствам с большим педагогическим стажем, дипломированного специалиста, мастера спорта по вольной борьбе и самбо Вячеслава Елькина.

В спортклубе будут реализовываться современные перспективные методы тренировок. Помимо основных тренировок, раз в месяц по субботам будут проходить открытые тренировки, которые будут проводить воспитанники Вячеслава Елькина: мастера спорта, неоднократные победители мировых и российских соревнований Вероника Иванова, Александра Хомын и Павел Новиков. 

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