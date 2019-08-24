Более 500 спортсменов участвуют в фестивале «Гвардейская битва» в Псковской области

12:40, 24 августа 2019, ПАИ

Более 500 спортсменов из разных городов России участвуют беговом фестивале «Гвардейская битва на кубок губернатора — 2019», который проходит 24 августа на полигоне 76-й десантно-штурмовой дивизии в Псковском районе.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, на фестивале больше всего участников из Пскова, Санкт-Петербурга, Москвы, Мурманска и Барнаула. Традиционно на дистанцию выйдут около 200 представителей 76-й дивизии.

Гонка с препятствиями будет проходить на пяти маршрутах: 1, 2, 3, 5 и 10 километров. Участвуют любители бега 2012 года рождения и старше.

В соревнованиях принимает участие заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков вместе со своей семьей. Он будет проходить гонку с препятствиями на участке 5 километров. «Участвую уже во второй раз. Это не просто соревнования, это самая настоящая гвардейская битва, проверка духа и умений во время прохождения гонки с препятствиями. Одновременно такие мероприятия позволяют отдать дань уважения нашим предкам, которые создавали славу наших Вооруженных Сил», — сказал вице-губернатор.

По итогам соревнований каждый участник получит медаль. Спортсмены, которые быстрее всех пройдут беговую полосу с препятствиями, получат кубки губернатора.

Соревнования проводятся при поддержке губернатора Михаила Ведерникова и администрации Псковской области. Их цель – пропаганда физической культуры и спорта среди населения Псковской области, привлечения жителей региона к активному занятию спортом и оздоровительному отдыху, развитию и повышению уровня спортивного мастерства среди любителей бега России.

Фоторепортаж с соревнований прошлого года смотрите здесь>>>