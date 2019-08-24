Областной чемпионат по велоспорту проходит в Печорском районе

14:55, 24 августа 2019, ПАИ

24 августа в Печорском районе стартовал второй этап чемпионата Псковской области по велоспорту маунтинбайк кросс-кантри марафон «Мальская долина». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

Велогонка проходит по лесным дорогам, пересеченной местности, проселкам, брусчатке, асфальту, мосткам и бродам вокруг Мальского озера в Печорском районе. Трасса, в том числе, проходит рядом с крепостными стенами Изборска.

Участники мероприятия соревнуются на четырёх дистанциях: «детский» маршрут протяженностью 5 километров для ребят от 5 лет, для велолюбителей организован маршрут протяженностью 17 километров, для гонщиков с опытом – традиционный 36-километровый круг через Изборск, а для самых подготовленных велогонщиков – маршрут длиной 50 километров.

Победителей второго этапа чемпионата Псковской области по велоспорту маунтинбайк кросс-кантри наградят в 17:00.