Семь месяцев проведёт в тюрьме невельчанин за кражу

15:16, 24 августа 2019, ПАИ

Великолукский городской суд признал виновным 20-летнего неработающего невельчанина в краже денег с карт жителей Великих Лук и назначил ему наказание в виде семи месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Установлено, что в марте 2019 года невельчанин в торговом центре на улице Вокзальной в Великих Луках с помощью специальной программы похитил деньги у великолучан, когда те вставляли свои карты в банкомат и вводили пин-код. Списанные средства поступали на номер мобильного телефона похитителя. Всего невельчанину удалось пополнить свой счет на девять тысяч рублей.

Правоохранительные органы задержали молодого человека. В отношении него было возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража).