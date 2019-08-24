0
15:59
Митрополит Псковский и Порховский Тихон: Вредные привычки можно заменить лишь одним – жизнью
12:12
Митрополит Псковский и Порховский Тихон назвал пьянство одной из главных проблем России
10:39
Михаил Ведерников пожелал найти светлые мысли участникам форума «За ЗОЖ» в Пскове
10:13
Пленарное заседание форума «За ЗОЖ» проходит в Пскове
23:42
Двух пешеходов сбил автомобиль возле кафе «Березка» в Пскове
21:14
Псковпассажиравтотранс: Продажа проездных для граждан задерживается по техническим причинам
19:50
Памятник берестяной грамоте открыли в Новгороде
Еще новости
Общество

Пожарную безопасность на избирательных участках обсудили в Пскове

23 августа в Пскове обсудили пожарную безопасность на избирательных участках. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, на организационном собрании с председателями 26 территориальных избирательных комиссий выступил начальник отдела государственного пожарного надзора, надзора в области ГО и ЧС Игорь Полозов.

Игорь Полозов отметил, что в настоящее время территориальные подразделения надзорной деятельности и профилактической работы завершили надзорно-профилактические мероприятия на объектах защиты, задействованных в проведении выборов в единый день голосования. Он уточнил, что на всех избирательных участках в единый день голосования будет организовано дежурство сотрудников федеральной противопожарной службы.

Начальник отдела государственного пожарного надзора сообщил, что в Псковской области в целях профилактики пожаров на объектах, задействованных в проведении выборов, были проведены более 800 профилактических мероприятий. В частности, занятия по эвакуации людей в случае возникновения пожара, профилактические обследования объектов, на которых располагаются избирательные участки, проведение инструктажей с лицами, ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах.

Игорь Полозов также довел до присутствующих основные правила по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности в период проведения выборов и порядок первоочередных действий в случае возникновения пожара. Он также обратил внимание на соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности, наличие первичных средств пожаротушения на избирательных участках, знание членами комиссий и персоналом своих обязанностей в случае возникновения пожара.

8 сентября в единый день голосования в Псковской области состоятся 13 избирательных кампаний в 10 муниципальных образованиях региона, а также будут задействованы 15 избирательных участков для выборов губернатора Санкт-Петербурга.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Выборы - 2019
92 правоохранителя будут охранять порядок на выборах в Пскове 17 обращений поступило на «горячую линию» для избирателей в Псковской области за неделю Завершилась регистрация кандидатов в депутаты двух волостей в Псковском районе Завершена регистрация кандидатов на пост глав Дновского и Усвятского районов Анатолий Мультах: Общественная палата уверена, что выборы пройдут объективно «Горячая линия» связи с избирателями начала работу в Псковской области Эфирное время и печатные площади поделили кандидаты в Псковское облсобрание Верховный суд не изменил решение Псковского областного суда об отказе в заверении списка кандидатов от партии «Родина» Восемь кандидатов поборются за место депутата Псковской гордумы Иван Штылин получил удостоверение кандидата на должность главы Пустошкинского района
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Митрополит Псковский и Порховский Тихон: Вредные привычки можно заменить лишь одним – жизнью
24 августа 2019
Митрополит Псковский и Порховский Тихон: Вредные привычки можно заменить лишь одним – жизнью
Митрополит Псковский и Порховский Тихон назвал пьянство одной из главных проблем России
24 августа 2019
Митрополит Псковский и Порховский Тихон назвал пьянство одной из главных проблем России
Михаил Ведерников пожелал найти светлые мысли участникам форума «За ЗОЖ» в Пскове
24 августа 2019
Михаил Ведерников пожелал найти светлые мысли участникам форума «За ЗОЖ» в Пскове
Пленарное заседание форума «За ЗОЖ» проходит в Пскове
24 августа 2019
Пленарное заседание форума «За ЗОЖ» проходит в Пскове
Двух пешеходов сбил автомобиль возле кафе «Березка» в Пскове
23 августа 2019
Двух пешеходов сбил автомобиль возле кафе «Березка» в Пскове
Псковпассажиравтотранс: Продажа проездных для граждан задерживается по техническим причинам
23 августа 2019
Псковпассажиравтотранс: Продажа проездных для граждан задерживается по техническим причинам
Памятник берестяной грамоте открыли в Новгороде
23 августа 2019
Памятник берестяной грамоте открыли в Новгороде
Концерт в честь 75-летия образования Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
23 августа 2019
Концерт в честь 75-летия образования Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...