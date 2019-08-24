Пожарную безопасность на избирательных участках обсудили в Пскове

15:33, 24 августа 2019, ПАИ

23 августа в Пскове обсудили пожарную безопасность на избирательных участках. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, на организационном собрании с председателями 26 территориальных избирательных комиссий выступил начальник отдела государственного пожарного надзора, надзора в области ГО и ЧС Игорь Полозов.

Игорь Полозов отметил, что в настоящее время территориальные подразделения надзорной деятельности и профилактической работы завершили надзорно-профилактические мероприятия на объектах защиты, задействованных в проведении выборов в единый день голосования. Он уточнил, что на всех избирательных участках в единый день голосования будет организовано дежурство сотрудников федеральной противопожарной службы.

Начальник отдела государственного пожарного надзора сообщил, что в Псковской области в целях профилактики пожаров на объектах, задействованных в проведении выборов, были проведены более 800 профилактических мероприятий. В частности, занятия по эвакуации людей в случае возникновения пожара, профилактические обследования объектов, на которых располагаются избирательные участки, проведение инструктажей с лицами, ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах.

Игорь Полозов также довел до присутствующих основные правила по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности в период проведения выборов и порядок первоочередных действий в случае возникновения пожара. Он также обратил внимание на соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности, наличие первичных средств пожаротушения на избирательных участках, знание членами комиссий и персоналом своих обязанностей в случае возникновения пожара.

8 сентября в единый день голосования в Псковской области состоятся 13 избирательных кампаний в 10 муниципальных образованиях региона, а также будут задействованы 15 избирательных участков для выборов губернатора Санкт-Петербурга.