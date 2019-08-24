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Общество

Мемориал советским воинам на острове Залита отремонируют к 1 мая 2020 года

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил до 1 мая 2020 года привести в порядок мемориал советским воинам – освободителям острова Залита. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, такое поручение глава региона дал в рамках поездки на Талабские острова.

Михаил Ведерников и митрополит Псковский и Порховский Тихон посетили храм Николая Чудотворца. Здесь глава региона поставил свечу в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Губернатор также осмотрел возле храма братское захоронение воинов, которые погибли при освобождении острова Залита, и поручил привести мемориал в порядок до 1 мая 2020 года. На плиты воинов нанесут ламинат, чтобы надписи не смывала вода. Также Михаил Ведерников поручил установить на территории клумбы и скамейки.

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