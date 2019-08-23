Малолетнюю девочку изнасиловали в Псковской области

19:29, 24 августа 2019, ПАИ

В Псковской области в одном из муниципальных образований области была изнасилована малолетняя девочка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, 20 августа 2019 года подозреваемый в преступлении, оказавшись наедине с ребенком своих знакомых, изнасиловал девочку.

В результате совместной работы следователей, сотрудников уголовного розыска территориального отдела полиции, аппарата УМВД России по Псковской области и столичной полиции был установлен предполагаемый злоумышленник и задержан в Москве. Им оказался пскович, последнее время проживающий и работающий в Санкт-Петербурге.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Сейчас подозреваемого допрашивают следователи.