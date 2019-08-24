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Общество

Названы самые вредные для организма привычки

Специалисты перечислили вредные привычки, которые могут вредить организму наравне с курением, сообщает портал «МедикФорум».

По их данным, длительное нахождение в сидячем положении весьма пагубно сказывается на организме. По результатам ряда исследований установлено, что сидячий образ жизни способствует развитию рака кишечника, груди, легких и предстательной железы.

Также среди вредных привычек оказалось и частое употребление продуктов с высоким содержанием животного белка. По мнению экспертов, люди, в чьем рационе присутствовало много животного белка, умирают от рака в четыре раза чаще тех, у кого другие гастрономические пристрастия.

Вредной оказалось и использование газовой плиты, поскольку при готовке на ней выделяется большой объем таких химических веществ, как окись углерода, двуокись азота, формальдегид, что сравнимо с курением.

Помимо этого, врачи не рекомендуют брать с собой в туалет гаджет, поскольку долгое засиживание повышает давление на тазовое дно, которое провоцирует развитие грыж и воспалительных процессов в кишечнике, выпадение геморроидальных узлов и даже сердечные приступы.

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